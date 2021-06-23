Ученые из Великобритании рассказали, какой симптом COVID-19 характерен только для вакцинированных

Английские исследователи установили, что один из симптомов заражения коронавирусом у привившихся является частое чихание, сообщает «Российская газета».

Ученые сделали такой вывод на основе данных, полученных в результате крупнейшего в мире исследования симптомов ковида. Оно было проведено на базе приложения ZOE COVID Symptom Study. Одним из его участников является Королевский колледж в Лондоне.

Издание отмечает, что симптом в виде частого чихания проявляется только у людей, привитых от COVID-19.

Простуда. Насморк. СС0

В то же время, исследователи заявляют, что само по себе чихание как правило не является симптомом новой коронавирусной инфекции, а может быть признаком аллергии или простуды.