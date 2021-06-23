Ученые из Великобритании рассказали, какой симптом COVID-19 характерен только для вакцинированных

Ученые сделали такой вывод на основе данных, полученных в результате крупнейшего в мире исследования симптомов ковида. Оно было проведено на базе приложения ZOE COVID Symptom Study. Одним из его участников является Королевский колледж в Лондоне.
Издание отмечает, что симптом в виде частого чихания проявляется только у людей, привитых от COVID-19.
В то же время, исследователи заявляют, что само по себе чихание как правило не является симптомом новой коронавирусной инфекции, а может быть признаком аллергии или простуды.
«Несмотря на то, что многие люди с COVID-19 могут чихать, это все же не точный симптом, потому что чихание очень распространено, особенно в теплые месяцы, когда люди могут испытывать сенную лихорадку», — цитирует заявление британское издание Express.