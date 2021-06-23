23 июня 11°C
Коронавирус
ВСЕ Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Ученые из Великобритании рассказали, какой симптом COVID-19 характерен только для вакцинированных

Английские исследователи установили, что один из симптомов заражения коронавирусом у привившихся является частое чихание, сообщает «Российская газета».

Кот чихает.
Кот чихает.
pixabay.com.

Ученые сделали такой вывод на основе данных, полученных в результате крупнейшего в мире исследования симптомов ковида. Оно было проведено на базе приложения ZOE COVID Symptom Study. Одним из его участников является Королевский колледж в Лондоне.

Издание отмечает, что симптом в виде частого чихания проявляется только у людей, привитых от COVID-19.

Простуда. Насморк.
Простуда. Насморк.
СС0

В то же время, исследователи заявляют, что само по себе чихание как правило не является симптомом новой коронавирусной инфекции, а может быть признаком аллергии или простуды.

«Несмотря на то, что многие люди с COVID-19 могут чихать, это все же не точный симптом, потому что чихание очень распространено, особенно в теплые месяцы, когда люди могут испытывать сенную лихорадку», — цитирует заявление британское издание Express.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость