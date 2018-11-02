Ученые: излучение смартфона все-таки может провоцировать рак

Американские биологи представили новые свидетельства того, что радиоволны, используемые в работе 2G- и 3G-сотовых телефонов, могут провоцировать рак сердца, печени и некоторых других органов. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на исследования Национального института гигиены окружающей среды США. Результаты, впрочем, пока получены только на крысах и мышах.

Члены исследовательской группы Национального института гигиены окружающей среды США в течение 10 лет облучали крыс и мышей.

Эксперименты с двумя сотнями животных показали, что радиоволны на частотах 900 и 1900 МГц действительно обладают канцерогенной активностью. Имитируемое излучение телефона порождало злокачественные опухоли — глиомы в мозге и шванномы в сердце.

В дальнейшем, впрочем, многие другие ученые раскритиковали как выводы, так и методику исследования. Часть публикаций в СМИ они сочли преувеличенными и намеренно пугающими.

Вообще, в последнее время граждане все чаще выступают против вышек сотовой связи на жилых домах и школах, опасаясь, что она нанесет вред здоровью. Но данное исследование все же не позволяет перенести выводы, сделанные на крысах и мышах, на человека. Да и сами исследователи из Национального института гигиены окружающей среды США остерегают от таких выводов.

«В нашем случае все тело мышей и крыс облучалось подобными радиоволнами, тогда как люди обычно прикладывают телефон к конкретной точке на их голове, причем делают это не очень часто, как в нашем случае», — подчеркивает Джон Бачер, один из членов группы исследователей.