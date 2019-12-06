Ученые нашли редкую болезнь, которую вызывает курение вейпа

Коллектив ученых из разных стран диагностировал у 49-летней пациентки редкое заболевание легких. По их мнению, болезнь могла быть вызвана курением электронных сигарет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News. Исследование опубликовано в журнале European Respiratory Journal.

Ученые нашли у пациентки пневмокониоз, вызванный вдыханием пыли тяжелых металлов. Болезнь приводит к фиброзу легких, затруднению дыхания и хроническому кашлю. Обычно ею страдают работники тяжелых отраслей промышленности.

«Пациентка не находилась под воздействием тяжелых металлов, поэтому мы сделали вывод, что возможной причиной ее болезни стало курение электронных сигарет», — заявил один из исследователей.

В испарениях электронной сигареты, которую курила пациентка, содержались следы никеля, алюминия, марганца, свинца, хрома и кобальта. Ученые пришли к выводу, что тяжелые металлы выделились при нагревании спирали внутри вейпа.