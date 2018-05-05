Ученые нашли способ есть фастфуд и не толстеть

Ученые провели исследование на мышах. Их разделили на две группы, у одной удалили гормон висфатин. Сначала мышей кормили сбалансированным питанием, а затем тем, что соответствует постоянному употреблению фастфуда (пиццы и гамбургеров).

Оказалось, что мыши, у которых висфатин не был удален, сильно поправились, а у второй группы подопытных даже при питании "фастфудом" жировые отложения не увеличились. Их организм лучше контролировал уровень глюкозы в крови.

Это исследование поможет продвинуться в борьбе с ожирением и метаболическими расстройствами. Но ученые говорят, что удаление этого гормона у человека может привести к другим проблемам со здоровьем.