Здоровье

Ученые нашли способ есть фастфуд и не толстеть

Сегодня, 18:56.
Здоровье

За ожирение при употреблении фастфуда ответственен гормон висфатина. Об этом заявили биологи из университета Копенгагена, пишут "Известия" со ссылкой на MedicalXpress.

Гамбургер. Фастфуд.
Гамбургер. Фастфуд. Фото : CC0.

Ученые провели исследование на мышах. Их разделили на две группы, у одной удалили гормон висфатин. Сначала мышей кормили сбалансированным питанием, а затем тем, что соответствует постоянному употреблению фастфуда (пиццы и гамбургеров).

Оказалось, что мыши, у которых висфатин не был удален, сильно поправились, а у второй группы подопытных даже при питании "фастфудом" жировые отложения не увеличились. Их организм лучше контролировал уровень глюкозы в крови.

Это исследование поможет продвинуться в борьбе с ожирением и метаболическими расстройствами. Но ученые говорят, что удаление этого гормона у человека может привести к другим проблемам со здоровьем.

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