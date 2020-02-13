Ученые нашли способ защитить организм от всех вирусов сразу

Новое открытие ученых может привести к созданию универсального способа лечения сразу от множества инфекционных заболеваний, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Cell Reports .

Как показывает вспышка коронавируса в Китае, вирусы представляют постоянную угрозу для человечества. Регулярно разрабатываются и внедряются вакцины, но этот процесс занимает много времени.

Ученые из Массачусетской больницы общего профиля (США) в сотрудничестве с коллегами из Немецкого центра исследования рака в Гейдельберге обнаружили уязвимость большинства вирусов — белок AGO4 (один из белков семейства Argonaute).

Исследователи выяснили, что этот белок обладает уникальным противовирусным действием в соматических клетках млекопитающих.

Ученые изучали на мышах противовирусные эффекты нескольких белков Argonaute и обнаружили, что только клетки с дефицитом AGO4 были гиперчувствительными к различным вирусным инфекциям, включая грипп. Другими словами, низкий уровень AGO4 повышал вероятность инфицирования клеток млекопитающих.

Исследователи сделали вывод, что повышение уровня этого белка может помочь укрепить иммунную систему и защититься от множества вирусов.

«Цель состоит в том, чтобы понять, как работает наша иммунная система, чтобы создавать методы лечения, работающие против целого ряда вирусов, а не только вакцины против какого-то конкретного», — пояснила руководитель исследования Кейт Джеффри.

Вирус. rosnauka.ru

У млекопитающих, как и у многих других животных и растений, — четыре белка Argonaute (1−4), которые действуют путем подавления генов, отмечают ученые.

Argonaute участвует в образовании и регуляции активности РНК и микроРНК — выступает эффекторным белком РНК. А интерференция РНК — важнейшая стратегия противовирусной защиты клеток.

«Следующий шаг состоит в том, чтобы определить, насколько широк спектр действия этого белка для любого типа вируса», — рассказала Джеффри.

Ученые планируют продолжить исследования. В частности необходимо выяснить, как повысить активность AGO4 для усиления защиты от вирусных инфекций.