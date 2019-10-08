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Здоровье

Ученые определили, как грибы влияют на развитие рака

Ученые из Университета Тохоку пришли к выводу, что регулярное употребление грибов снижает риск развития рака простаты, пишет РИА Новости.

В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы.
В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы.
Михаил Хаустов

Ученые в течение долгого времени следили за здоровьем более 36 тысяч мужчин в возрасте от 40 до 79 лет. Их попросили заполнить анкету, которая включала вопросы об образе жизни, рационе питания и наличии в нем грибов, а также о физической активности и вредных привычках.

Результаты исследования показали, что регулярное потребление грибов снижает риск развития рака простаты. Особенно это касается мужчин в возрасте 50 лет и старше, чей рацион состоял из мясных и молочных продуктов и почти не включал фрукты и овощи.

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