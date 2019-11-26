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26 ноября
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Здоровье

Ученые нашли связь между раком и группой крови

Люди со второй группой крови наименее подвержены раковым заболеваниям, а люди с первой группой крови — к ним наиболее уязвимы. К такому выводу пришли шведские ученые, сообщили «Известия».

Врач.
Врач.
CCO

Специалисты проанализировали данные нескольких тысяч медкарт за 25 лет. Они также выяснили, что люди со второй группой крови чаще ведут здоровый образ жизни и отказываются от вредных привычек.

Ученые полагают, что группой крови обусловлены особенности защиты организма от токсинов, вирусов и бактерий.

При этом специалисты обратили внимание, что всё же важнейшую роль при развитии опасного заболевания играет образ жизни. Снизить риск развития рака можно, отказавшись от курения и злоупотребления алкоголем.

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