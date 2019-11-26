Ученые нашли связь между раком и группой крови

Люди со второй группой крови наименее подвержены раковым заболеваниям, а люди с первой группой крови — к ним наиболее уязвимы. К такому выводу пришли шведские ученые, сообщили «Известия».

Специалисты проанализировали данные нескольких тысяч медкарт за 25 лет. Они также выяснили, что люди со второй группой крови чаще ведут здоровый образ жизни и отказываются от вредных привычек.

Ученые полагают, что группой крови обусловлены особенности защиты организма от токсинов, вирусов и бактерий.

При этом специалисты обратили внимание, что всё же важнейшую роль при развитии опасного заболевания играет образ жизни. Снизить риск развития рака можно, отказавшись от курения и злоупотребления алкоголем.