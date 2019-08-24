Ученые нашли в анализе крови маркеры «смерти»

Немецкий институт старения выделил 14 биомаркеров крови, по которым можно понять, умрет ли человек в ближайшие 10 лет. Портал 360 градусов пишет, что точность прогноза достигает 83%. Однако их российские коллеги сомневаются в этом.

Открытие сделали ученые из Института биологии старения Макса Планка и медицинского центра Лейденского университета. Они изучили свыше 44 тысяч анализов крови 18−109-летних людей из 12 различных европейских баз данных. В них ученые искали «метаболические биомаркеры», которые были выше у долгожителей.

К окончанию сбора данных около 5,5 тысячи человек умерли. В их анализе выделили 226 особых биомаркеров. Они позволяли сделать выводы о метаболизме жирных кислот, липопротеинов, гликолизе, состоянии иммунитета. 14 индикаторов удалось связать с высокой вероятностью смерти.