Ученые научат червей по запаху определять тип рака

Японские ученые нашли способ выявление 15 видов онкологических заболеваний на нулевой стадии, сообщают РИА Новости. В этом им помогут круглые черви нематоды.

В основу диагностики положена двигательная система червей на химический раздражитель. Специалисты наблюдают, как нематоды двигаются к привлекательному для них запаху и удаляются от неприятного.

«Это совершенно новый, до сих пор неизвестный анализ на онкологию. За счет того, приблизятся ли черви к моче пациента или нет, мы сможем определить, есть ли у него рак», — сообщают ученые.

Так выяснилось, что нематоды концентрируются в пробе мочи человека с онкологическим заболеванием, не проявляя интереса к моче здорового человека.

Этим способом на сегодняшний день можно определить 15 видов онкологии: рак желудка, толстой кишки, легких, груди, матки, поджелудочной железы, печени, предстательной железы, пищевода, яичников, желчных путей и желчного пузыря, мочевого пузыря, почек, рак ротовой полости и глотки.

Точность составляет 86,8%. Причем на нулевой или первой стадии точность определения почти не меняется — около 85%.

Сейчас ученые работают над следующей стадией исследований — они хотят «надрессировать» червей определять по запаху точный тип рака.