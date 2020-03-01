Ученые научат червей по запаху определять тип рака

В основу диагностики положена двигательная система червей на химический раздражитель. Специалисты наблюдают, как нематоды двигаются к привлекательному для них запаху и удаляются от неприятного.
«Это совершенно новый, до сих пор неизвестный анализ на онкологию. За счет того, приблизятся ли черви к моче пациента или нет, мы сможем определить, есть ли у него рак», — сообщают ученые.
Так выяснилось, что нематоды концентрируются в пробе мочи человека с онкологическим заболеванием, не проявляя интереса к моче здорового человека.
Этим способом на сегодняшний день можно определить 15 видов онкологии: рак желудка, толстой кишки, легких, груди, матки, поджелудочной железы, печени, предстательной железы, пищевода, яичников, желчных путей и желчного пузыря, мочевого пузыря, почек, рак ротовой полости и глотки.
Точность составляет 86,8%. Причем на нулевой или первой стадии точность определения почти не меняется — около 85%.
Сейчас ученые работают над следующей стадией исследований — они хотят «надрессировать» червей определять по запаху точный тип рака.
«Мы поставили цель вывести червей, которые могли бы определить такой трудно диагностируемый вид онкологии как рак поджелудочной железы, и прийти к осуществлению таких анализов уже через два года», — рассказали они.