Ученые назвали фактор, который увеличивает риск рака

Избыточный вес увеличивает риск развития рака. К такому выводу пришли ученые Медицинского научно-исследовательского института Бергхофера в Австралии, пишет РИА Новости со ссылкой на портал NewsHub.

Эксперты нашли взаимосвязь между генетической предрасположенностью к ожирению и развитием рака. Они сделали вывод, что для людей с избыточным весом каждые лишние пять пунктов в индексе массы тела повышают риск развития рака на 10%. А поддержание веса в пределах нормы ведет к снижению риска развития рака примерно на 30%.

Руководитель исследования Стюарт Макгрегор отмечает, что этот вывод объясняет распространение случаев диагностированного рака возросшим количеством тучных людей в мире.

На появление онкологических заболеваний могут влиять и другие факторы, такие как пищевые привычки и уровень физической активности, сказали ученые.