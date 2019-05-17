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Здоровье

Ученые назвали фактор, который увеличивает риск рака

Избыточный вес увеличивает риск развития рака. К такому выводу пришли ученые Медицинского научно-исследовательского института Бергхофера в Австралии, пишет РИА Новости со ссылкой на портал NewsHub.

Врач, лаборатория.
Врач, лаборатория.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Эксперты нашли взаимосвязь между генетической предрасположенностью к ожирению и развитием рака. Они сделали вывод, что для людей с избыточным весом каждые лишние пять пунктов в индексе массы тела повышают риск развития рака на 10%. А поддержание веса в пределах нормы ведет к снижению риска развития рака примерно на 30%.

Руководитель исследования Стюарт Макгрегор отмечает, что этот вывод объясняет распространение случаев диагностированного рака возросшим количеством тучных людей в мире.

На появление онкологических заболеваний могут влиять и другие факторы, такие как пищевые привычки и уровень физической активности, сказали ученые.

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