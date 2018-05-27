Ученые назвали лучший способ бросить курить

В ходе эксперимента 6 тысяч добровольцев разделили на группы. Одним рассказывали о пользе здорового образа жизни, другим предлагали использовать никотиновые пластыри или электронные сигареты.

Некоторым участникам пообещали финансовое вознаграждение: тем, кто продержится без сигарет 6 месяцев, обещали заплатить 600 долларов.

В итоге те, кого финансово замотивировали, справились с заданием гораздо лучше: среди них было гораздо больше бросивших курить, чем среди тех, кто избавлялся от вредной привычки традиционными способами.

По мнению исследователей, это говорит о неэффективности распространенных способов избавления от никотиновой зависимости.

Ученые полагают, что подобный метод может пригодиться компаниям, помогающим сотрудникам избавляться от вредных привычек. Ученые считают, что финансовое вознаграждение может стать самым дешевым и эффективным способом, пишет РИА Новости.