Ученые назвали лучший способ бросить курить

Ученые из США обнаружили, что бороться с курением помогает финансовое награждение, пишет журнал New England Journal of Medicine.
В ходе эксперимента 6 тысяч добровольцев разделили на группы. Одним рассказывали о пользе здорового образа жизни, другим предлагали использовать никотиновые пластыри или электронные сигареты.
Некоторым участникам пообещали финансовое вознаграждение: тем, кто продержится без сигарет 6 месяцев, обещали заплатить 600 долларов.
В итоге те, кого финансово замотивировали, справились с заданием гораздо лучше: среди них было гораздо больше бросивших курить, чем среди тех, кто избавлялся от вредной привычки традиционными способами.
По мнению исследователей, это говорит о неэффективности распространенных способов избавления от никотиновой зависимости.
Ученые полагают, что подобный метод может пригодиться компаниям, помогающим сотрудникам избавляться от вредных привычек. Ученые считают, что финансовое вознаграждение может стать самым дешевым и эффективным способом, пишет РИА Новости.
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