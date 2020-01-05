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Здоровье

Ученые назвали лучшую диету 2020 года

Американский портал U.S. News & World Report опубликовал список самых популярных в мире диет, ссылаясь на опыт диетологов, нутриционистов и исследованиях ученых, пишут РИА Новости.

Диета. Красная рыба.
Диета. Красная рыба.
Анна Зайкова.

Самой подходящей диетой для снижения веса и поддержания здоровья — средиземноморская. Ее могут поддерживать даже больные диабетом.

Диетологи утверждают, что жители средиземноморских стран меньше других страдают от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний и в среднем живут дольше, чем американцы.

Секрет долголетия — в их особом стиле питания: с низким содержанием красного мяса, сахара, насыщенных жиров, богатая орехами и другими полезными продуктами, отмечают специалисты.

У средиземноморской диеты есть множество других вариаций: греческая, итальянская, испанская, французская диеты, в которых соблюдаются общие принципы правильного питания.

Вторую строчку в рейтинге занимает DASH-диета, приверженцы которой потребляют пищу без соли, сахара и высокого содержания жиров.

Третьей среди лидеров стала «гибкая вегетарианская диета» (The Flexitarian Diet), которая призывает к отказу от мяса, но допускает редкий отход от правила.

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