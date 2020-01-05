Ученые назвали лучшую диету 2020 года

Самой подходящей диетой для снижения веса и поддержания здоровья — средиземноморская. Ее могут поддерживать даже больные диабетом.
Диетологи утверждают, что жители средиземноморских стран меньше других страдают от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний и в среднем живут дольше, чем американцы.
Секрет долголетия — в их особом стиле питания: с низким содержанием красного мяса, сахара, насыщенных жиров, богатая орехами и другими полезными продуктами, отмечают специалисты.
У средиземноморской диеты есть множество других вариаций: греческая, итальянская, испанская, французская диеты, в которых соблюдаются общие принципы правильного питания.
Вторую строчку в рейтинге занимает DASH-диета, приверженцы которой потребляют пищу без соли, сахара и высокого содержания жиров.
Третьей среди лидеров стала «гибкая вегетарианская диета» (The Flexitarian Diet), которая призывает к отказу от мяса, но допускает редкий отход от правила.