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Здоровье

Ученые назвали напитки, от которых наутро болеют больше всего

Ученые из Брайтонского университета выяснили, какой алкоголь вызывает самое сильное опьянение и самое тяжелое похмелье, пишет НСН.

Вино. Алкоголь и романтика.
Вино. Алкоголь и романтика.
СС0

В результате экспериментов, ученые пришли к выводу, что к опьянению быстрее приводят херес и портвейн. Это связано с тем, что у них быстрая всасываемость и достаточно высокое содержание алкоголя — около 20%.

Степень опьянения, говорят ученые, зависит от содержания в напитке этанола, доля которого обычно составляет от пяти до сорока процентов. Поэтому в список вошли крепкие алкогольные напитки, такие как виски.

Однако из-за высокого градуса эти напитки медленнее всасываются в кровь, так как препятствуют работе нервных клеток желудка. А вот игристые вина и шампанское приводят к быстрому опьянению из-за содержания газа, что способствует всасыванию алкоголя в кровь.

При этом ученые опровергли миф, что разбавление алкоголя водой позволит не опьянеть и избавит от похмелья. Смешивать крепкие напитки с водой не рекомендуют, так как вода вдвое «сбивает градус», а 20-градусные напитки способствуют самому быстрому опьянению. По тем же причинам легкий алкоголь нельзя смешивать с крепким.

По словам ученых, наименее похмельным напитком из всех является водка, но чтобы совсем избежать похмелья, лучше не пить вообще.

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