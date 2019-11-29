Ученые назвали неожиданную причину хронической усталости

Воспалительные процессы в организме могут вызывать хроническую усталость, снижение внимания и когнитивных способностей, уверены британские и нидерландские ученые. Результаты их экспериментов опубликованы в журнале NeuroImage, пишет РИА Новости.

Специалисты из Бирмингемского и Амстердамского университетов изучили связь между умственной вялостью и внутренним воспалением как реакцией организма на болезнь.

«Ученые давно подозревали, что есть связь между воспалением и умственной деятельностью. Например, люди, страдающие хроническими заболеваниями или имеющие избыточный вес, часто жалуются на когнитивные нарушения, но трудно было понять, где причина, а где следствие. Наша работа выявила специфический процесс в головном мозге, который явно подвержен влиянию воспаления», — говорит руководитель исследования, доктор Али Мазахери.

Исследование было сосредоточено на области мозга, отвечающей за визуальное внимание. Добровольцам — группе из 20 молодых здоровых мужчин — вводили вакцину от брюшного тифа, которая вызывает временное воспаление, но не имеет других побочных эффектов.

Через несколько часов после инъекции специалисты проверяли когнитивные реакции добровольцев на простые изображения на экране компьютера и тестировали их способность контролировать внимание, измеряя мозговую активность методом электроэнцефалографии.

Эксперимент продолжался несколько дней, и временами добровольцам вместо вакцины вводили в качестве плацебо физиологический раствор. Уровень воспаления оценивался по содержанию в крови интерлейкина 6.

Тесты касались трех процессов внимания, затрагивающих различные части мозга, — это оповещение или оценка бдительности, ориентирование (способность определять приоритеты сенсорной информации) и исполнительный контроль (способность обрабатывать противоречивую информацию).

Результаты показали, что больше всего воспаление влияет на активность мозга, связанную с сохранением бдительности, притупляя чувство тревоги и ощущение опасности.