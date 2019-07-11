Ученые назвали новый признак развития аутизма

По словам доктора Кита Уильямса, дети с аутизмом часто предпочитают преимущественно зерновые продукты (макароны и хлеб) и куриные наггетсы. Также ребенок может, например, проявлять интерес только к продуктам определенного цвета или формы или быть гиперчувствительным к температуре и текстуре пищи. Однако иногда дети с аутизмом могут и вовсе отказываться от еды и прятать ее, чтобы обмануть родителей.
Если у ребенка наблюдается подобное поведение, исследователи советуют обратиться к специалистам. При этом следует разграничивать пищевые отклонения и обычные капризы.
Дети с аутизмом чаще всего не принимают нововведений в своем рационе, а дети без синдрома постепенно добавляют какие-то новые продукты.
Ранее altapress.ru писал о том, что у мужчин с высоким интеллектом чаще рождаются дети с аутизмом.