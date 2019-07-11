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Здоровье

Ученые назвали новый признак развития аутизма

Американские ученые из Университета Пенсильвании обнаружили нетипичные предпочтения в еде у 70% детей с аутизмом. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Medicalxpress.

Отец и ребенок.
Отец и ребенок.
СС0

По словам доктора Кита Уильямса, дети с аутизмом часто предпочитают преимущественно зерновые продукты (макароны и хлеб) и куриные наггетсы. Также ребенок может, например, проявлять интерес только к продуктам определенного цвета или формы или быть гиперчувствительным к температуре и текстуре пищи. Однако иногда дети с аутизмом могут и вовсе отказываться от еды и прятать ее, чтобы обмануть родителей.

Если у ребенка наблюдается подобное поведение, исследователи советуют обратиться к специалистам. При этом следует разграничивать пищевые отклонения и обычные капризы.

Дети с аутизмом чаще всего не принимают нововведений в своем рационе, а дети без синдрома постепенно добавляют какие-то новые продукты.

Ранее altapress.ru писал о том, что у мужчин с высоким интеллектом чаще рождаются дети с аутизмом.

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