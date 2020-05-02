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Здоровье

Ученые назвали новый срок окончания эпидемии COVID-19 в России

Прогноз относительно окончания эпидемии коронавируса в России скорректировали ученые и Сингапура. Срок ее завершения перенесли на четыре дня — на 8 августа, передает РИА Новости.

Дезинфекция подъездов от коронавируса в Барнауле.
Дезинфекция подъездов от коронавируса в Барнауле.
barnaul.org

Изначально специалисты предполагали, что эпидемия в России может закончиться 7 августа, а затем дату перенесли на 4 августа.

Авторы модели указывают, что сроки могут варьироваться в любую сторону в зависимости от ситуации и принимаемых мер. Кроме того эксперты предупредили, что страны, прошедшие пик COVID-19, могут столкнуться с новой волной эпидемии при преждевременном снятии ограничений.

Напомним, что вспышка коронавируса была объявлена пандемией еще 11 марта 2020 года.

Согласно последним данным, в мире уже зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения. От инфекции скончались более 224 тысяч человек. В России COVID-19 заболели более 114 тысяч человек. Более 1100 человек умерли.

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