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Здоровье

Ученые назвали опасную дозу соли

По последним данным Европейского общества кардиологов высокое употребление соли лишь незначительно воздействует на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперты выяснили, что есть максимальное количество соли, превышать которое уже опасно, пишет «Российская газета».

Соль
Соль
СС0

«Наши результаты по соли не подтверждают широко распространенное негативное мнение о том, что даже небольшое количество соли вредно», — говорится в сообщении.

Профессор Салим Юсуф уточнил, что более шести граммов соли в день будет оказывать неблагоприятное воздействие на организм. К тому же, многие продукты уже содержат достаточно натрия.

Ученый также отметил, что благоприятно влияющие на сердечно-сосудистую систему вещества содержатся не только во фруктах и овощах, но и в орехах, молочных продуктах и красном мясе.

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