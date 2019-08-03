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Здоровье

Ученые нашли главную причину ожирения

Если иммунная система перестает следить за кишечным микробным хозяйством, то преимущество там получают бактерии, стимулирующие всасывание жиров, пишет «Наука и жизнь».

Крысы в барнаульском зоопарке зимой.
Крысы в барнаульском зоопарке зимой.
Анна Зайкова

Исследователи из Университета Юты пишут в Science, что ожирение может начинаться из-за иммунного дефекта в Т-клетках — точнее, в одной из разновидности Т-клеток, которые называются фолликулярными хелперами.

Избыточный вес возникает, с одной стороны, из-за невоздержанности в пище, а также из-за микрофлоры, которая меняется в зависимости от нашего рациона и которая, в свою очередь, влияет на усваивание питательных веществ и их метаболизм.

Помимо микрофлоры, также часто говорят об иммунитете, который заставляет больше есть и который может спровоцировать диабет.

В норме Т-хелперы усиливают реакцию других иммунных клеток, побуждая их бороться с инфекцией как можно активнее. Оказалось, что если у мышей отключить иммунный ген Myd88, то фолликулярные Т-хелперы станут менее активными, а к пятому месяцу жизни такие мыши начнут набирать вес. Причем так, что годовалые животные будут весить в два раза больше своих нормальных собратьев.

Попутно у мышей с дефектными Т-хелперами возникали проблемы с обменом веществ, которые обычно появляются при ожирении — в частности, их клетки становились нечувствительны к инсулину, что является одним из первых признаков диабета второго типа.

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