Ученые назвали причину рака простаты

Употребление большого количества насыщенных жирных кислот ведет к развитию рака предстательной железы у мужчин, пишет сайт «Известия» со ссылкой на статью австралийских ученых в издании Medical Xpress.

Специалисты из Университета Мельбурна после многолетнего исследования решили сосредоточиться на раке предстательной железы, который чаще других видов онкологии диагностируется у мужчин.

Ученые выяснили, что рак появляется из-за большого употребления сосисок, бекона, колбасы, выпечки и жареной пищи.

При попадании в раковые клетки жирные кислоты питают их и провоцируют рост опухолей. Специалисты считают, что если заблокировать транспортер и привести клетки к голоданию, лишив их жирных кислот, развитие рака замедлится на 30−50%.