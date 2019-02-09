Ученые назвали причину рака простаты

Специалисты из Университета Мельбурна после многолетнего исследования решили сосредоточиться на раке предстательной железы, который чаще других видов онкологии диагностируется у мужчин.
Ученые выяснили, что рак появляется из-за большого употребления сосисок, бекона, колбасы, выпечки и жареной пищи.
При попадании в раковые клетки жирные кислоты питают их и провоцируют рост опухолей. Специалисты считают, что если заблокировать транспортер и привести клетки к голоданию, лишив их жирных кислот, развитие рака замедлится на 30−50%.