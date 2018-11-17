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Здоровье
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Ученые назвали признак появления рака

Сотрудники Калифорнийского университета рассказали, что свидетельствует о скором возникновении онкологического заболевания, пишет ФАН.

Кровь, анализ.
Кровь, анализ.
Открытые источники

По их словам, о развитии рака говорит повышение уровня специфической молекулы SGLT2 в организме человека.

В ходе исследования выяснилось, что количество молекул, отвечающих за перенос глюкозы внутрь клетки, увеличивается, когда возникают раковые клетки, активно потребляющие для выживания и роста глюкозу.

Свои предположения ученые подтвердили с помощью позитронно-эмиссионной томографии. Они изучили активность разных транспортеров глюкозы в клетках рака.

Исследователи отметили, что количество молекул может увеличиваться в человеческом организме еще до того, как началось развитие онкологического заболевания, а поэтому SGLT2 может помочь предупредить рак.

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