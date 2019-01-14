Ученые назвали продукты, которые продлевают жизнь

Ученые сделали свои выводы на основе анализа 185 опытов и 58 клинических испытаний с 4635 участниками. По итогам исследований смертность в группах снизилась на уровне 15−30%.
Ученые пришли к выводу, что дневная норма употребления клетчатки — 25−30 грамм. Это количество снижает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака, инсульта и других.
По данным исследователей, сейчас многие люди испытывают недостаток клетчатки из-за моды на безуглеводные диеты. Клетчатка относится к сложным углеводам.
Больше всего клетчатки содержится в:
- овсяных хлопьях
- черном хлебе
- яблоках
- картофеле
- моркови
- чечевице.
Эти продукты ученые рекомендуют есть свежими или вареными, но не жареными. Также лучше есть необработанные злаковые, пришли к выводу исследователи.