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Ученые назвали продукты, которые продлевают жизнь

Группа исследователей из Новой Зеландии и Новой Зеландии выяснила, что употребление продуктов, богатых клетчаткой, снижает риск возникновения многих опасных заболеваний. Также ученые назвали продукты, которые содержат больше всего клетчатки, сообщает научное издание Lancet.

Овсянка.
Овсянка.
опубликовано на yapokupayu.ru

Ученые сделали свои выводы на основе анализа 185 опытов и 58 клинических испытаний с 4635 участниками. По итогам исследований смертность в группах снизилась на уровне 15−30%.

Ученые пришли к выводу, что дневная норма употребления клетчатки — 25−30 грамм. Это количество снижает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака, инсульта и других.

По данным исследователей, сейчас многие люди испытывают недостаток клетчатки из-за моды на безуглеводные диеты. Клетчатка относится к сложным углеводам.

Больше всего клетчатки содержится в:

  • овсяных хлопьях
  • черном хлебе
  • яблоках
  • картофеле
  • моркови
  • чечевице.

Эти продукты ученые рекомендуют есть свежими или вареными, но не жареными. Также лучше есть необработанные злаковые, пришли к выводу исследователи.

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