Ученые назвали продукты, которые продлевают жизнь

Простые продукты, которые способны продлить жизнь и замедлить процесс старения, назвали ученые, исследовав рацион долгожителей из разных стран мира, сообщают « Аргументы и факты ».

Как рассказала диетолог Марият Мухина, позитивно на здоровье влияют продукты, которые содержат антиоксиданты. Это вещества противостоят свободным радикалам, разрушающим ДНК и способствующим умиранию клеток.

Оказывается, лидером по количеству антиоксидантов является зеленый чай. Диетолог подчеркивает, что пить такой чай следует ежедневно.

Также очень полезны для здоровья финики и облепиха. Финики содержат 23 аминокислоты, в числе которых триптофан, стабилизирующий психику и улучшающий настроение. Облепиха содержит большое количество витамина А, который замедляет старение и укрепляет иммунитет.

Кроме того, очень полезна черника. Она содержит вещества, обладающие противоопухолевой активностью. К продлевающим жизнь продуктам также отнесли помидоры, которые спасают организм от переедания и набора веса.

Помимо этого, человеческому организму необходимы кисломолочные продукты, содержащие аминокислоты, витамины и кальций.