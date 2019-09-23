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Здоровье

Ученые назвали продукты, которые продлевают жизнь

Простые продукты, которые способны продлить жизнь и замедлить процесс старения, назвали ученые, исследовав рацион долгожителей из разных стран мира, сообщают «Аргументы и факты».

Продукты.
Продукты.
СС0.

Как рассказала диетолог Марият Мухина, позитивно на здоровье влияют продукты, которые содержат антиоксиданты. Это вещества противостоят свободным радикалам, разрушающим ДНК и способствующим умиранию клеток.

Оказывается, лидером по количеству антиоксидантов является зеленый чай. Диетолог подчеркивает, что пить такой чай следует ежедневно.

Также очень полезны для здоровья финики и облепиха. Финики содержат 23 аминокислоты, в числе которых триптофан, стабилизирующий психику и улучшающий настроение. Облепиха содержит большое количество витамина А, который замедляет старение и укрепляет иммунитет.

Кроме того, очень полезна черника. Она содержит вещества, обладающие противоопухолевой активностью. К продлевающим жизнь продуктам также отнесли помидоры, которые спасают организм от переедания и набора веса.

Помимо этого, человеческому организму необходимы кисломолочные продукты, содержащие аминокислоты, витамины и кальций.

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