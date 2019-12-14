Ученые назвали продукты, провоцирующие бессонницу

Американские ученые составили список продуктов, которые повышают риск возникновения бессонницы, пишет РИА Новости со ссылкой на MedicalXpress . Исследователи проанализировали данные более чем 50 тысяч женщин.

Выяснилось, что риск бессонницы увеличивает употребление продуктов с высоким содержанием рафинированных углеводов.

Это сахар, белый хлеб и рис. Они повышают уровень сахара в крови, что является одной из причин бессонницы.

Организм выпускает инсулин в попытке снизить уровень сахара в крови, что может привести к выбросу гормонов, в том числе адреналина и кортизола. Они в свою очередь провоцируют нарушение сна.

Как справиться с бессонницей?

Бессонница, которую принято называть более точным термином инсомния, встречается в разные периоды жизни у 30−45% людей в мире, то есть почти половина населения планеты страдает различными нарушениями сна, говорится на МедПортале.

В числе немедикаментозных методов лечения называют соблюдение гигиены сна.