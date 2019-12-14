Ученые назвали продукты, провоцирующие бессонницу

Выяснилось, что риск бессонницы увеличивает употребление продуктов с высоким содержанием рафинированных углеводов.
Это сахар, белый хлеб и рис. Они повышают уровень сахара в крови, что является одной из причин бессонницы.
Организм выпускает инсулин в попытке снизить уровень сахара в крови, что может привести к выбросу гормонов, в том числе адреналина и кортизола. Они в свою очередь провоцируют нарушение сна.
Как справиться с бессонницей?
Бессонница, которую принято называть более точным термином инсомния, встречается в разные периоды жизни у 30−45% людей в мире, то есть почти половина населения планеты страдает различными нарушениями сна, говорится на МедПортале.
В числе немедикаментозных методов лечения называют соблюдение гигиены сна.
- ложиться спать в одно и то же время;
- исключить дневной сон, особенно во второй половине дня;
- не употреблять на ночь чай или кофе;
- спать на широкой твердой, ровной поверхности;
- использовать постельное белье из хлопка, надевать удобную ночную одежду;
- применять теплый душ комфортной температуры, до ощущения легкого мышечного расслабления;
- уменьшить стрессовые ситуации, умственную нагрузку, особенно в вечернее время.