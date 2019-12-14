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14 декабря -6°C

Ученые назвали продукты, провоцирующие бессонницу

Американские ученые составили список продуктов, которые повышают риск возникновения бессонницы, пишет РИА Новости со ссылкой на MedicalXpress. Исследователи проанализировали данные более чем 50 тысяч женщин.

Мужчина у окна.
Мужчина у окна.
СС0

Выяснилось, что риск бессонницы увеличивает употребление продуктов с высоким содержанием рафинированных углеводов.

Это сахар, белый хлеб и рис. Они повышают уровень сахара в крови, что является одной из причин бессонницы.

Организм выпускает инсулин в попытке снизить уровень сахара в крови, что может привести к выбросу гормонов, в том числе адреналина и кортизола. Они в свою очередь провоцируют нарушение сна.

Как справиться с бессонницей?

Бессонница, которую принято называть более точным термином инсомния, встречается в разные периоды жизни у 30−45% людей в мире, то есть почти половина населения планеты страдает различными нарушениями сна, говорится на МедПортале.

В числе немедикаментозных методов лечения называют соблюдение гигиены сна.

  • ложиться спать в одно и то же время;
  • исключить дневной сон, особенно во второй половине дня;
  • не употреблять на ночь чай или кофе;
  • спать на широкой твердой, ровной поверхности;
  • использовать постельное белье из хлопка, надевать удобную ночную одежду;
  • применять теплый душ комфортной температуры, до ощущения легкого мышечного расслабления;
  • уменьшить стрессовые ситуации, умственную нагрузку, особенно в вечернее время.
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