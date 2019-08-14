Ученые назвали самый ранний признак деменции

Ученые экспериментировали над крысами, функции мозга которых аналогичны человеческим, мозг человека и крысы одинаково воспринимает звуки и запахи.
Участок, который отвечает за вкус, поражается на очень ранней стадии, еще до общего снижения функций мозга. Ослабление вкусового восприятия может сигнализировать о том, что через 5−10 лет снизятся и другие способности — интеллектуальные и когнитивные, говорят авторы исследования.
При деменции области мозга, регистрирующие запах и звуки, начинают хуже взаимодействовать или вообще перестают это делать. Как следствие — человек теряет способность соотносить запахи со словами.