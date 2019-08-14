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Здоровье

Ученые назвали самый ранний признак деменции

Ослабление вкусового восприятия может быть одним из признаков, что в будущем у человека разовьется старческое слабоумие или болезнь Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые из Стокгольмского университета, пишут «Аргументы и факты».

Крыса.
Крыса.
Открытые источники в интернете.

Ученые экспериментировали над крысами, функции мозга которых аналогичны человеческим, мозг человека и крысы одинаково воспринимает звуки и запахи.

Участок, который отвечает за вкус, поражается на очень ранней стадии, еще до общего снижения функций мозга. Ослабление вкусового восприятия может сигнализировать о том, что через 5−10 лет снизятся и другие способности — интеллектуальные и когнитивные, говорят авторы исследования.

При деменции области мозга, регистрирующие запах и звуки, начинают хуже взаимодействовать или вообще перестают это делать. Как следствие — человек теряет способность соотносить запахи со словами.

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