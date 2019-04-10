Ученые назвали самый ранний признак разрушения печени

Американские исследователи нашли потенциальный способ предотвратить повреждения печени на ранних стадиях. Ученые выяснили, что белок, задействованный в работе органа, первый сигнализирует о проблемах, пишет «Российская газета.

Исследователи университета Мичигана обнаружили, что играющий ключевую роль в разрушении отходов фермент CPS1, который обычно выделяется в желчь, при нарушениях работы печени вдруг попадает в кровь.

Именно этот фермент активизирует противовоспалительный процесс.

«Эта функция совершенно не связана с обычной ферментативной функцией CPS1, что удивительно. Это открывает пути для разработки новых методов лечения печени», — пояснил профессор Бишр Омари.

Теперь ученым нужно понять, какие компоненты CPS1 наиболее важны для запуска противовоспалительного процесса. Опыты начали проводить на мышах.