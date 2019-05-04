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Здоровье

Ученые назвали смертельные риски пассивного курения

У пассивных курильщиков высокие риски заработать гипертонию и рак легких. Об этом говорят результаты масштабного исследования, которые озвучили на конгрессе Европейского общества кардиологов EuroHeartCare-2019, пишет «Российская газета».

Курение.
Курение.
Михаил Хаустов

Новое масштабное исследование, в котором оценивалась связь между пассивным курением и артериальной гипертензией, охватило более 130 тысяч человек, средний возраст которых — 35 лет.

Корейский профессор Бенг Джин Ким из Университета Сунгкьюнкван (Сеул) сообщил: чтобы защититься от гипертонии, нужно полностью избегать пассивного курения, а не просто уменьшить его воздействие.

По его словам, пассивное курение дома или на работе повышает риск гипертонии на 13%, проживание с курильщиком в одной квартире в течение 20 лет — на 15%. Как раз чаще всего (почти в 28% случаев) люди страдают от гипертонии, испытывая воздействие дыма дома и на работе.

Специалисты из Университетского колледжа Лондона заявили, что сегодня одним из самых труднодиагностируемых видов онкологии является рак легких у некурящих. Среди основных причин онкологии у людей, ведущих здоровый образ жизни, — именно пассивное курение.

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