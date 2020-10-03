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Здоровье

Ученые назвали витамин, недостаток которого может привести к развитию рака

Дефицит витамина D в организме человека может привести к серьезным последствиям, пишут РИА «Новости».

Лекарство. Таблетка. Витамины.
Лекарство. Таблетка. Витамины.
СС0

Врач высшей категории Эндокринологического научного центра, эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева подчеркнула, что этот витамин приносит пользу человеку в любом возрасте.

А вот нехватка может привести к печальным последствиям.

«Его нехватка влечет за собой повышенный риск рака (простаты, молочной железы, кишечника, а также лейкемии и других видов онкологии), а также повышает риск рецидива рака», — сказала врач.

Диагностировать недостаток вещества по каким-то внешнем признакам невозможно. Поэтому лучше всего периодически сдавать анализ крови на определение уровня 25 (ОН D3).

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