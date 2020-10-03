Ученые назвали витамин, недостаток которого может привести к развитию рака

Дефицит витамина D в организме человека может привести к серьезным последствиям, пишут РИА «Новости».

Врач высшей категории Эндокринологического научного центра, эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева подчеркнула, что этот витамин приносит пользу человеку в любом возрасте.

А вот нехватка может привести к печальным последствиям.

«Его нехватка влечет за собой повышенный риск рака (простаты, молочной железы, кишечника, а также лейкемии и других видов онкологии), а также повышает риск рецидива рака», — сказала врач.

Диагностировать недостаток вещества по каким-то внешнем признакам невозможно. Поэтому лучше всего периодически сдавать анализ крови на определение уровня 25 (ОН D3).