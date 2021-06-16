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Здоровье

Ученые обнаружили первые случае заражения коронавирусом в США в конце 2019 года

Ученые продолжают публиковать новые подробности о первом появлении коронавирусной инфекции. Так, американские исследователи выявили в образцах анализов, что COVID-19 был в стране как минимум 7 января 2020 года.

Коронавирус. Анализы.
Коронавирус. Анализы.
CC0

Это значит, что вирус циркулировал в США с декабря, пишет «Интерфакс».

Всего в исследовании обработали больше 24 тыс. образцов крови американцев из 50 штатов, датируемых до 18 марта 2020 года.

Отмечается, что антитела к вирусу SARS-CoV-2 были найдены в девяти образцах — в штатах Иллинойс, Миссисипи, Массачусетс, Пенсильвания и Висконсин. При этом антитела не нашли в образцах, относившихся к будущим очагам эпидемии в США — Нью-Йорке или Сиэтле.

Как люди оказались заражены — пока неизвестно. Вероятнее всего, они выезжали за границу или же контактировали с людьми, которые путешествовали за пределами США.

Ученые также заявили, что их исследование не признано объяснить происхождение самого вируса.

Напомним, что изначально считалось, что вирус впервые начал распространяться среди людей только в Ухани в конце 2019 года.

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