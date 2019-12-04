Ученые обнаружили связь между краской для волос и заболеванием раком

Американские ученые обнаружили связь между использованием постоянных красок и выпрямителей для волос и увеличением риска развития рака молочной железы, рассказывает «Медицинский портал» со ссылкой на публикацию в международном онкологическом журнале. Авторы исследования также подчеркивают, что пока стоит сохранять спокойствие.

В начале исследования все женщины отвечали на вопросы, какие продукты они использовали для ухода за волосами в течение последних лет. 55% участниц сообщили, что используют постоянные красители/ 75% афроамериканок — что применяют выпрямители для волос.

В течение в среднем 8 лет рак молочной железы развился у 2794 человек — всего же в исследование вошли 46709 женщин .

Вот к каким предварительным выводам пришли исследователи.

Риск развития рака молочной железы был выше на 45% у афроамериканок и на 7% у белых женщин , красящих волосы.

красящих волосы. Применение выпрямителей для волос было связано с увеличением риска на 18%.

При этом авторы не делают выводы, что краски и выпрямители для волос являются причиной рака, доказательств для таких выводов не достаточно. Но, по мнению авторов, «они могут играть роль» в развитии болезни.

В то же время Александра Уайт из Национального институт по изучению санитарного состояния окружающей среды США, соавтор исследования, советует женщинам не волноваться.

«Теперь мы знаем, что на риск развития рака молочной железы влияет множество факторов. Риски, которые мы видим здесь, играют роль, но они малы. Женщины должны учитывать контекст всех факторов, включая образ жизни и диету. Думая о долгосрочных рисках, нужно учитывать все факторы», — сказала она USA TODAY.

Несколько ведомств (управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, международное агентство по изучению рака) также говорят, что красители не считаются канцерогенами.