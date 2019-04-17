Ученые определили признак скорой преждевременной смерти

Исследование шведских ученых началось в 1993 году, в нем приняли участие 798 человек, родившихся в 1943 году. То есть на момент исследованиям всем было около 50 лет.
Участники заполнили анкеты, описав свой образ жизни, указав уровень испытываемого стресса и историю сердечно-сосудистых заболеваний в семье. Добровольцы прошли медицинское обследование, по результатам которого сформировались четыре группы:
- люди с частотой сердечных сокращений меньше 55 ударов в минуту,
- 56−65 ударов в минуту,
- 66−75 ударов в минуту,
- более 75 ударов в минуту.
Участники повторно проходили измерение частоты сердечных сокращений в 2003 и 2014 годах. За 21 год мониторинга умерли 119 человек, у 237 развились сердечно-сосудистые заболевания, а у 113 — ишемическая болезнь сердца.
Те, у кого в 1993 году частота превышала 55 ударов в минуту, чаще были курильщиками, вели малоактивный образ жизни и проявляли склонность к стрессу.
Однако те, у кого этот показатель равнялся 75 ударам в минуту, в два раза чаще умирали от сердечно-сосудистых заболеваний и других причин.