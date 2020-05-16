Ученые: ОРВИ может победить новый коронавирус

Разработку ведут исследователи из Санкт-Петербургского государственного университета вместе и НИИ гриппа имени Смородинцева.
Ученые используют белковый домен другого коронавируса, он носит название HcoV-NL63. Это менее опасный патоген, он хорошо известен ученым как возбудитель сезонных ОРВИ и также является коронавирусом.
Авторы идеи подчеркивают: концентрация HcoV-NL63 должна быть настолько низкой, чтобы человек не заболел. В данный момент исследовательская группа работает над созданием белка-блокатора, именно на его основе можно будет получить лекарственное средство, оно может быть в двух формах: назального спрея или капель для глаз.
Ожидается, что спрей можно будет использовать в качестве профилактики, также он гипотетически сможет помочь при первых симптомах заболевания.