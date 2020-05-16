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Здоровье

Ученые: ОРВИ может победить новый коронавирус

В Петербурге начатали разрабатывать назальный спрей, который блокируетть распространение коронавирусной инфекции в верхних дыхательных путях. В его основе — патоген, который вызывает нетяжелые сезонные ОРВИ, пишет «Российская газета».

Вирус. Пандемия
Вирус. Пандемия
ССО

Разработку ведут исследователи из Санкт-Петербургского государственного университета вместе и НИИ гриппа имени Смородинцева.

Ученые используют белковый домен другого коронавируса, он носит название HcoV-NL63. Это менее опасный патоген, он хорошо известен ученым как возбудитель сезонных ОРВИ и также является коронавирусом.

Авторы идеи подчеркивают: концентрация HcoV-NL63 должна быть настолько низкой, чтобы человек не заболел. В данный момент исследовательская группа работает над созданием белка-блокатора, именно на его основе можно будет получить лекарственное средство, оно может быть в двух формах: назального спрея или капель для глаз.

Ожидается, что спрей можно будет использовать в качестве профилактики, также он гипотетически сможет помочь при первых симптомах заболевания.

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