Ученые: от дефицита витамина D пенсионеры впадают в депрессию

Если в организме пожилого человека не хватает витамина D, то в 75% случаев это приводит к депрессии. Состояние может сохраняться в течение трех-четырех лет, пишет ТАСС со ссылкой на исследования ученых из дублинского Тринити колледжа (TCD).

Витамин D вырабатывается под воздействием ультрафиолетовых лучей и способствует усвоению фосфора и кальция, а также регулирует обмен веществ. Недостаток этого витамина может иметь негативные последствия для костной ткани, быть причиной воспалительных процессов, а также развития диабета.

Ученые надеются, что их исследование побудит производителей продуктов питания обогащать их витаминными добавками.

Для поддержания нормального уровня витамина D рекомендуется находиться с открытыми для солнечных лучей частями тела по крайней мере дважды в неделю по 10−30 минут. Среди продуктов питания содержание этого витамина наиболее значительно в морских водорослях и жирных видах рыбы — таких как, лосось и треска.