Ученые: от дефицита витамина D пенсионеры впадают в депрессию

Витамин D вырабатывается под воздействием ультрафиолетовых лучей и способствует усвоению фосфора и кальция, а также регулирует обмен веществ. Недостаток этого витамина может иметь негативные последствия для костной ткани, быть причиной воспалительных процессов, а также развития диабета.
Ученые надеются, что их исследование побудит производителей продуктов питания обогащать их витаминными добавками.
Для поддержания нормального уровня витамина D рекомендуется находиться с открытыми для солнечных лучей частями тела по крайней мере дважды в неделю по 10−30 минут. Среди продуктов питания содержание этого витамина наиболее значительно в морских водорослях и жирных видах рыбы — таких как, лосось и треска.