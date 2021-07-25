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Здоровье

Ученые открыли опасность кофе для мозга

Ученые из Университета Южной Австралии провели крупное исследование и обнаружили новые доводы против употребления кофе в чрезмерных количествах пишет «Медицинский портал».

Кофе.
Кофе.
СС0

Его авторы сопоставили количество ежедневно выпиваемого кофе с вероятностью уменьшения объема мозга, риском развития инсульта и деменции. В выборку исследования были включены более 17 700 человек в возрасте 37−73 лет.

«Мы учли различные факторы и обнаружили, что употребление больших количеств кофе связано с уменьшением объема головного мозга. Шесть чашек в день и больше может увеличить риск развития инсульта и деменции», — сказала Китти Фэм, соавтор исследования.

Исследование показало, что риск деменции на 53% выше у людей, которые выпивают не менее шести чашек кофе в день. Риск инсульта при таком уровне потребления кофе увеличивался на 17%.

«Как и генетические данные и рандомизированные исследования, наша работа говорит о том, что кофе может плохо влиять на головной мозг. Точные механизмы этого влияния не известны. Она простая вещь, которую мы можем сделать для своей защиты — предупреждать обезвоживание, выпивать некоторое количество воды вместе с кофе», — сказала ведущий автор исследования профессор Элина Хиппенен.

Кофе также может обезвоживать организм, благодаря своему мочегонному эффекту.

Ученые подчеркнули, что две чашки кофе — это средний уровень потребления кофе человеком в течение дня — нельзя назвать опасной дозой.

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