Ученые оценили пользу «ленивой» гимнастики в борьбе с инсультом и инфарктом

Пассивная растяжка может улучшить состояние сосудов и снизить риск болезней сердца. Эффект она дает даже после короткого курса упражнений, показало исследование, о котором пишет « Медицинский портал» .

Исследование провели ученые из Миланского Университета. В нем участвовали 39 человек.

«Подопытных» разделили на две группы: одна (экспериментальная) выполняла упражнения по пассивной растяжке ног не менее пяти раз в неделю в течение 12 недель.

Вторая (контрольная) не делала таких упражнений.

В конце исследования ученые проверили состояние сосудов голеней и предплечий участников. У людей, которые выполняли упражнения, сосуды стали более эластичными (уменьшилась жесткость, они стали лучше расширяться в ответ на стимуляцию), в них увеличился кровоток.

Обнаруженные изменения в сосудах могут способствовать уменьшению риска таких болезней, как инфаркт миокарда и ишемический инсульт: нарушения контроля кровотока являются одной из их причин.

Итальянские ученые поставили себе и другие задачи — узнать, можно ли использовать эти упражнения не только для профилактики, но и для лечения сердечно-сосудистых патологий. Они предположили, что пассивная растяжка поможет госпитализированным пациентам и после операций.

Эмилано Че), автор исследования, считает, что эти данные особенно актуальны во время пандемии, когда возможность выполнения других упражнений для профилактики болезней сердца может быть ограниченной.