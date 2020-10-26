Ученые оценили реальную пользу масок

Ученые Института показателей и оценки здоровья (IHME) определили, что повсеместное использование медицинских масок в ближайшие месяцы спасет около 130 тыс. жизней в одних только США.

По словам исследователей, даже если показатель соблюдения рекомендаций по ношению масок составит 85%, количество реально спасенных жизней превысит 95 тысяч.

Таким образом, маски смогут значительно снизить передачу респираторных вирусов, таких как SARS-CoV-2, тем самым ограничивая распространение COVID-19. По расчетам, средний национальный показатель использования масок в США по состоянию на сентябрь составил почти 50%.

Со времени первого подтвержденного случая COVID-19 на территории США в январе 2020 года вирусом уже заразились около 8,4 млн человек по всей стране, коронавирус унес более 223 тыс. жизней, пишет Lenta.ru. В середине июля разработчики моделей в IHME практически точно предсказали 224 тыс. смертей к 1 ноября.

Ношение масок, социальное дистанцирование, самоизоляция и отслеживание контактов, по умолчанию являются наиболее эффективными инструментами, доступными для сдерживания пандемии.

Статья опубликована в Nature Medicine.