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Здоровье

Ученые подсчитали, когда начнется пик заболеваемости коронавирусом

Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля. К такому мнению пришли ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней. Об этом сообщает Газета.ru.

Врач, медицина.
Врач, медицина.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Отмечается, что назвать точную дату кульминации заболевания сложно, так как ситуация с вирусом достаточно неопределенная. В исследовании говорится, что новый коронавирус, вероятно, заразит каждого двадцатого из китайского Уханя.

«Можно предположить, что во время пика в Ухане заболеет еще около 5% жителей этого города, то есть примерно 500 тысяч человек», — уточнил один из специалистов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. На данный момент число зараженный составляет более 37,5 тысяч человек.

Смогли вылечиться 2,6 тыс. человек и 813 погибли.

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