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11 апреля
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Здоровье

Ученые показали на видео, как один кашляющий человек может заразить целый магазин

Финские ученые создали видео, где показано, как смертельные капли коронавируса Covid-19 могут распространяться по двум проходам супермаркета и заразить покупателей.

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

Они создали анимацию, чтобы люди, посещающие магазины или другие общественные места, могли осознавать масштабы риска заражения.

Кто-то, зараженный коронавирусом, может кашлять и уйти, но при этом он оставляет облако аэрозольных частиц, несущих коронавирус. Эти частицы могут попасть в дыхательные пути окружающих.

В анимации смоделирована ситуация, когда человек кашляет в проходе между полками в супермаркете.

«Предварительные результаты показывают, что несущие вирус частицы аэрозоля могут оставаться в воздухе дольше, чем изначально думали. Самые мелкие частицы оседают не сразу, а остаются „плавать“ на месте или разносятся по помещению с потоками воздуха», цитирует ученых Daily Mail.

Чтобы заразное облако рассеялось в замкнутом пространстве, должно пройти не менее шести минут. Сухой кашель выпускает настолько маленькие частицы, что их подхватывает и разносит поток воздуха. Именно поэтому коронавирус оказался гораздо заразнее гриппа, пишет «Росбалт».

Помните — даже в проветриваемом помещении коронавирус может задерживаться на несколько минут.

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