Ученые посчитали количество шагов в день для продления жизни

Американские ученые проверили утверждение о том, что для поддержания здоровья необходимо делать как минимум 10 тыс. шагов в день. Оказалось, продлить жизнь можно и меньшим количеством шагов, пишет «Российская газета».

Согласно результатам исследования, показатель смертности заметно снижается, если количество ежедневных шагов составляет всего 4,4 тыс., а после 7,5 тыс. разница для здоровья практически незаметна.

В исследовании приняли участие 16 тыс. женщин в возрасте от 62 лет до 101 года (средний показатель — 72 года). Каждая из них получила специальный прибор для фиксирования активности, период наблюдения составил одну неделю.

Спустя четыре года из наблюдаемой группы женщин скончались от различных причин 504. Для вычисления итогового результата ученые внесли поправки на такие факторы, как возраст, курение, употребление алкоголя, прием гормонов, диета, случаи онкологии и сердечных заболеваний в предыдущих поколениях и так далее.

В итоге оказалось, что риск смертности снижался почти вдвое, если женщины делали хотя бы по 4,4 тысячи шагов в день (у наименее активных участниц показатель равнялся 2,7 тысячи). После указанного рубежа также наблюдалась положительная тенденция, но уже не столь выраженная, а после 7,5 тысячи шагов линия на графике зависимости стала почти параллельной.

Ученые отмечают, что до конца так и не смогли выяснить, откуда же взялась «магическая» цифра в 10 тыс. шагов в день.