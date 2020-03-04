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Здоровье

Ученые предложили диагностировать гепатит по фотографии

Ученые из Университетского колледжа Лондона провели экспериментальное исследование. Они определяли наличие желтухи у новорожденных с помощью приложения, сообщает портал «МедикФорум».

Медицина. Больница. Врач.
Медицина. Больница. Врач.
СС0

По их мнению, фотография глаз может стать недорогим и эффективным способом диагностики заболевания.

«Чаще всего определяется желтуха у новорожденных на глаз. Однако это ненадежный метод, особенно для темнокожих детей. Наш метод с использованием смартфона более практичен. Но требуется проведение масштабных исследований», — рассказал доктор Теренс Ленг.

Во время эксперимента ученые сделали снимки 37 детей и взяли у них анализы. По полученным изображениям определили примерный уровня билирубина в крови и сравнили с результатами анализов. Выяснилось, что метод успешно выявил все случаи, где требовалось лечение.

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