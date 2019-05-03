Ученые предупредили о смертельной опасности короткого отпуска

Ученые-кардиологи из Университета Хельсинки провели исследование и пришли к выводу, что короткий отпуск может увеличить риск смерти от болезней сердца и сосудов и влияет на продолжительность жизни, пишет MedikForum.

Специалисты считают, что в отпуске нужно проводить не менее четырех недель в году.

В исследовании участвовали участие 1222 мужчины старше 40 лет. Среди них были и люди с лишним весом и вредными привычками. Каждый из них входил в группу риска по сердечно-сосудистым заболеваниям.

Людей разделили на две группы. В первой помогали придерживаться здорового образа жизни: рекомендовали физические упражнения и диетическое меню. Во второй группе люди придерживались обычных привычек. Оказалось, что участники первой группы умирали чаще тех, кто от вредных привычек не избавился.

Ученые сделали вывод, что продолжительность жизни связана с длиной отпуска человека. Получалось, что даже если люди следили за здоровьем, но бывали в отпуске меньше трех недель в году, они умирали на 37% чаще. Этот вывод нуждается в перепроверке, пишет издание.