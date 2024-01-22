Ученые предупредили о «зомби-вирусах» из Сибири

Ученые предупредили о возможной пандемии из-за сибирских зомби-вирусов. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что вирус также может прийти из Арктики.

Опасные болезни из прошлого, возможно, вернутся из-за потепления, бурения нефтяных скважин, увеличения судоходства. В регионе уже нашли вирусы, которые спустя почти 50 тыс. лет были заразны.

Новую пандемию могут вызвать штаммы вирусов-зомби или микробов Мафусаила, которые были заморожены в вечной мерзлоте Арктики.

Зомби-вирусами ученые называют возбудителей болезней, которые были активны в прошлом, но теперь заморожены.

Биологи уже начали планировать создание арктической сети мониторинга, чтобы выявлять заболевания, которые вызывал древний микроорганизм.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае снижается смертность и заболеваемость туберкулезом.

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