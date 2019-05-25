Британские ученые раскрыли «дедовский» секрет замедления старения мозга

Британские ученые из Университета Эксетера и Королевского колледжа Лондона провели очередное исследование и выяснили, что пожилые люди, которые проводят досуг за разгадыванием головоломок и кроссвордов, тем самым замедляют старение мозга. Об этом рассказал «5-й Канал» со ссылкой на VistaNews.