Британские ученые раскрыли «дедовский» секрет замедления старения мозга

В научном эксперименте участвовали более 19 тыс. человек старше 50 лет. Сначала специалисты узнали у каждого испытуемого, как часто они разгадывают головоломки и кроссворды, а затем провели ряд тестов над их мозгом.
В результате выяснилось, что чем чаще люди решали головоломки, тем сильнее были их показатели в заданиях на внимательность, запоминание и рассудительность.
Ученые не утверждают, что интеллектуальные задачи способствует снижению риска развития старческого слабоумия, но подтверждают аналогичные исследования, согласно которым досуг за разглядыванием кроссворда весьма позитивно влияет на работу мозга.