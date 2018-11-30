Ученые раскрыли смертельную опасность, таящуюся в поваренной соли

Чем больше в организм человека поступает хлорида натрия, тем больше в плазме крови и спиномозговой жидкости накапливается ионов этого самого натрия. А это приводит к возбуждению симпатической нервной системы, регулирующей кровообращение.

Это влияет на возникновение гипертонии (повышенного кровяного давления), которая считается одним из главных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от инсульта и инфаркта. В настоящее время на Земле около 40 процентов взрослого населения в возрасте 25 лет и старше страдают от высокого кровяного давления.

Как узнали японские ученые, специфические натриевые каналы, то есть белковые структуры в мембране клеток, через которые в клетку поступают ионы натрия, формируются в определенных глиальных клетках, в том числе астроцитах и клетках эпендимы — мембраны, выстилающей некоторые структуры центральной нервной системы. Такими структурами являются циркумвентрикулярные органы, которые обеспечивают связь между нервными и кровеносными системами. Ученые выяснили, что эти натриевые каналы являются мозговыми «датчиками», отслеживающими увеличение концентрации ионов натрия в крови и в ликворе.

Исследователи продемонстрировали, что в мутантных мышах, у которых в циркумвентрикулярных органах отсутствуют натриевые каналы, активация симпатических нервов не происходила при высоком уровне потребления соли. В мышах же дикого типа в глиальных клетках происходила серия биохимических реакций. Ионы натрия во внеклеточной среде провоцировали открытие натриевых каналов, и приток Na в цитоплазму приводил к интенсивному образованию лактата. Лактат и ионы водорода выпускались из клеток и активировали нейроны в гипоталамусе и в продолговатом мозге, что стимулирует симпатические нервы.