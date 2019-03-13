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Здоровье

Ученые рассказали, чем опасно увеличение продолжительности жизни

Главной опасностью увеличения продолжительности жизни станет большое количество людей со старческим слабоумием. Так считает профессор Мауро Джакка из Королевского колледжа в Лондоне, пишет «РГ».

Пенсионер.
Пенсионер.
Открытые источники в Интернете (СС0)

По данным ученого, достигший 80−90 лет человек теряет до 15% способностей мозга. Из-за этого такой человек двигается и думает медленнее, чем раньше. И если продолжительность жизни будет и дальше расти, то это, считает профессор, грозит появлением поколения людей «со здоровыми телами, но с плохо функционирующими мозгами».

Мауро Джакка,
профессор:

Лекарства от возрастного слабоумия пока нет. Кроме того, есть еще болезнь Альцгеймера. И если вы не справитесь с этими проблемами, у вас может быть в преклонном возрасте здоровое сердце, но глупая голова. Вероятно, существуют биологические часы, которые устанавливают предел человеческой жизни — около 120 лет. И мы не запрограммированы жить дольше.

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