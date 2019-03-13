Ученые рассказали, чем опасно увеличение продолжительности жизни

По данным ученого, достигший 80−90 лет человек теряет до 15% способностей мозга. Из-за этого такой человек двигается и думает медленнее, чем раньше. И если продолжительность жизни будет и дальше расти, то это, считает профессор, грозит появлением поколения людей «со здоровыми телами, но с плохо функционирующими мозгами».

Мауро Джакка,

профессор: