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Здоровье

Ученые рассказали, что ухудшает качество сперматозоидов и ведет мужчин к бесплодию

По данным ученых из Великобритании, плохая экологическая обстановка негативно влияет на качество сперматозоидов и может привести к мужскому бесплодию. Каждая вторая пара в Соединенном королевстве ежегодно сталкивается с этой проблемой, пишет Actualnews.org.

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По мнению доктора Феррана Гарсии, основной причиной мужского бесплодия является именно загрязнение окружающей среды, вызванное стойкими химическими веществами, вырабатываемыми человечеством при осуществлении промышленных процессов. Токсины попадают в землю, растения, воду, воздух. Для полного их разложения требуются десятилетия.

«Стойкие загрязнители, растворяясь в жире, ведут себя, как женские гормоны. Оказавшись в организме мужчины, они провоцируют ряд проблем: от бесплодия до рака простаты», — пояснил специалист.

Чтобы снизить негативное влияние на организм, ученые рекомендуют сократить количество потребляемого алкоголя, отказаться от курения, поддерживать здоровый вес, поскольку толстая жировая прослойка может конвертировать тестостерон в женский эстроген и привести к снижению выработки сперматозоидов.

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