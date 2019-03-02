Ученые рассказали, что ухудшает качество сперматозоидов и ведет мужчин к бесплодию

По мнению доктора Феррана Гарсии, основной причиной мужского бесплодия является именно загрязнение окружающей среды, вызванное стойкими химическими веществами, вырабатываемыми человечеством при осуществлении промышленных процессов. Токсины попадают в землю, растения, воду, воздух. Для полного их разложения требуются десятилетия.
«Стойкие загрязнители, растворяясь в жире, ведут себя, как женские гормоны. Оказавшись в организме мужчины, они провоцируют ряд проблем: от бесплодия до рака простаты», — пояснил специалист.
Чтобы снизить негативное влияние на организм, ученые рекомендуют сократить количество потребляемого алкоголя, отказаться от курения, поддерживать здоровый вес, поскольку толстая жировая прослойка может конвертировать тестостерон в женский эстроген и привести к снижению выработки сперматозоидов.