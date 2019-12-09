Ученые рассказали, есть ли связь между алкоголем и онкологией

Ученые из Японии и США пришли к выводу, что алкоголя даже в небольших количествах повышает риск развития рака, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на MedicalXpress.

Ученые изучили информацию о 63,2 тысячах раковых больных, а затем о таком же количестве здоровых добровольцев. Участники исследования рассказали, сколько спиртного они пьют каждый день.

Выяснилось, что у непьющих низкие шансы заболеть раком. У тех, кто употребляет алкоголь в небольших дозах, вероятность развития онкологии заметно выше.

Один спиртной напиток в день в течение десяти лет увеличивает риск заболеть раком прямой кишки, желудка, груди, простаты или пищевода и другими видами онкологических заболеваний на пять процентов.