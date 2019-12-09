Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 декабря
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

Ученые рассказали, есть ли связь между алкоголем и онкологией

Ученые из Японии и США пришли к выводу, что алкоголя даже в небольших количествах повышает риск развития рака, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на MedicalXpress.

Алкоголь.
Алкоголь.
СС0

Ученые изучили информацию о 63,2 тысячах раковых больных, а затем о таком же количестве здоровых добровольцев. Участники исследования рассказали, сколько спиртного они пьют каждый день.

Выяснилось, что у непьющих низкие шансы заболеть раком. У тех, кто употребляет алкоголь в небольших дозах, вероятность развития онкологии заметно выше.

Один спиртной напиток в день в течение десяти лет увеличивает риск заболеть раком прямой кишки, желудка, груди, простаты или пищевода и другими видами онкологических заболеваний на пять процентов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость