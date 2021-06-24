Ученые рассказали, как коронавирус влияет на мужскую половую систему

Легкие —не единственная мишень для коронавируса. Ученые получают все больше подтверждений тому, что инфекция поражает разные органы, в том числе репродуктивную систему, пишет «Медпортал».

В прошлом году ученые из Турции описали механизм потенциального влияния коронавируса на мужскую фертильность.

Чтобы попасть в организм человека, SARS-CoV-2 при помощи шиповидного белка связывается со специфическими рецепторами на поверхности клеток АПФ-2. В этом ему помогает фермент TMPRSS2 (мембрано-связанная сериновая протеаза): он участвует в активации этого белка.

Научные работы демонстрировали, что рецепторы АПФ-2 и TMPRSS2 активны в яичках, придатках яичка и простате. То есть, коронавирус потенциально может инфицировать основные органы мужской половой системы.

Позже исследователи из Германии получили убедительные доказательства этой гипотезы. Они проанализировали влияние инфекции на мужскую фертильность, оценив маркеры воспаления, окислительного стресса и качество спермы у мужчин детородного возраста с подтвержденным COVID-19. У всех участников показатели были значительно снижены по сравнению с контрольной группой.

Новое исследование провели ученые из Университета Техаса, которые в лабораторных условиях инфицировали коронавирусом хомяков. Частицы SARS-CoV-2 были обнаружены в семенниках всех зараженных хомяков в течение первой недели.

Специалисты говорят, что этот процесс может происходить также у всех мужчин с COVID-19, от легкой до тяжелой формы.

В подтверждение своих выводов авторы исследования отметили, что пациенты с коронавирусом нередко жалуются на боли в паховой области и яичках, у некоторых из них снижался уровень тестостерона.