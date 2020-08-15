Ученые рассказали, как лечили коронавирус навозом, коровьей мочой и отбеливателем

Ложная информация о COVID-19 привела к гибели по меньшей мере тысячи человек, выяснила международная группа ученых из нескольких западных исследовательских центров. Кроме этого, дезинформация привела к росту заражений и увечьям. О результатах исследования рассказывает Gazeta.ru .

Искажают информацию (преднамеренно или нет) и нагнетают обстановку как в соцсетях, так и в СМИ. И часто это приводит к печальным последствиям.

Ученые изучили более 2,3 тыс. сообщений на разных языках со слухами и теориями заговоров. Большая часть из них была вредна, а некоторые и вовсе опасны для жизни.

Спирт внутрь

В разных частях света циркулировал популярный миф о том, что употребление спирта может продезинфицировать организм и убить вирус.

Это привело к гибели примерно 800 человек и госпитализации 5876, а 60 человек полностью ослепли, пытаясь вылечить коронавирус метанолом (то есть древесным спиртом) — этот инцидент произошел в Иране и стал одним из наиболее трагичных.

Но далеко не единственным. Аналогичный случай был в Турции — там от употребления спирта погибли 30 человек. В Катаре двое мужчин умерли, выпив спиртовой антисептик.

В Индии десятки человек пострадали после употребления алкогольных настоек дурмана — в соцсетях распространялось видео, где рассказывалось о пользе такого напитка для иммунитета. Пятеро погибших были детьми.

Фейк. @altai_government_open

Соленая водичка и коровья моча

В южнокорейской церкви более сотни человек заразились коронавирусом через соленую воду. Служители распыляли ее из пульверизатора во рты прихожан, веря, что она защищает от коронавируса.

Смертельно опасными предрассудками ученые назвали также утверждение о том, что от вируса поможет употребление отбеливатель и коровьей мочи с навозом (!). А еще — прием раствора серебра и распыление хлорсодержащих средств.

Это биологическое оружие

Ученые констатирует: люди верят, что SARS-COV-2 передается через мобильные телефоны ичто его создали по заказу Била Гейтса, Дональда Трампа, ЦРУ, китайских властей и т.п.

Или что он разработан для продажи вакцин, контроля населения, в качестве биологического оружия. Раньше всего теории заговора появились в России, США, Великобритании, Китае и Иране.

Учены не знаю, сколько людей в это верят, но вся эта иформация размещена на общедоступных интернет-ресурсах, и это основная проблема — ложная информация доступна всем.

Фейк. СС0

Призвали медиков на помощь

На взгляд исследователей, учреждения здравоохранения должны в режиме реального времени отслеживать дезинформацию, связанную с COVID-19, и привлекать местные сообщества и представителей правительства к развенчанию этих мифов.

Людям нужна полная и достоверная информация, подкрепленная научными данными. Полезно было бы проводить кампании по распространению достоверной информации в соцсетях.