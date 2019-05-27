Ученые рассказали, как не потолстеть во время отпуска

Для того чтобы избежать набора лишних килограммов во время отпуска, нужно ежедневно проверять свой вес, говорят американские ученые из университета Джорджии, пишет РИА Новости.

В эксперименте специалисты обследовали 111 взрослых в возрасте от 18 до 65 лет. Добровольцы должны были постараться сохранить свой вес в течение двух месяцев. Те, кто регулярно проходили процедуру взвешивания, либо похудели (в среднем на 0,8 килограмма), либо сохранили свой вес. При этом те, у кого весов не было, в среднем прибавили 2,2 килограмма.

По мнению ученых, причина кроется в том, что после частых взвешиваний люди начинают уделять больше времени спорту и тщательнее контролируют количество употребляемой пищи.