Ученые рассказали, как по четырем признакам определить ухудшение здоровья на ранней стадии

Четыре признака, с помощью которых можно на ранней стадии понять, что у человека ухудшается здоровье, выявили итальянские ученые. Исследователи рассказали, что при их проявлениях нужно показаться медикам и начать обследование, чтобы вовремя начать лечение, пишут «Актуальные новости».