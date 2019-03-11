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Здоровье

Ученые рассказали, как по четырем признакам определить ухудшение здоровья на ранней стадии

Четыре признака, с помощью которых можно на ранней стадии понять, что у человека ухудшается здоровье, выявили итальянские ученые. Исследователи рассказали, что при их проявлениях нужно показаться медикам и начать обследование, чтобы вовремя начать лечение, пишут «Актуальные новости».

Врач, лаборатория.
Врач, лаборатория.
Открытые источники в Интернете (СС0)
1 Вспышки агрессии

Неожиданные вспышки агрессии являются основными проявлениями депрессии. Наряду с равнодушием и вялостью, людям склонным к данному психическому заболеванию свойственно проявление раздражительности и нервозности.

2 Частое посещение туалета

Частое посещение туалета связано с тем, что почки вынуждены работать в усиленном режиме, чтобы нормализовать уровень сахара в организме, который повышается при развитии сахарного диабета второго типа. Поэтому при проявлении данного симптома стоит провести диагностику в медицинском учреждении.

3 Плохой сон

Некачественный ночной отдых препятствует полноценному восстановлению организма, что приводит к психоэмоциональному перенапряжению. Во время сна снижается выработка гормона, отвечающего за стресс, поэтому утром человек чувствует себя отдохнувшим и бодрым. В случае бессонной ночи уровень гормонального вещества находится на прежнем уровне, и как следствие появляется усталость и вялость.

4 Изменение почерка

Обратите внимание на изменение почерка. По мнению специалистов, это может быть следствием нарушения работы мозга и отмирания клеток. Этот признак — один из основных симптомов развития болезни Паркинсона, поскольку нарушается выработка нейротрансмиттера дофамина, отвечающего за координацию движений. В результате, это влияет на подвижность пальцев рук и приводит к развитию тремора.

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